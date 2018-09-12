В Крыму турист из Орла выжил после падения с 15-метровой скалы

В Черноморском районе Крыма турист из Орла выжил после того, как упал со скалы высотой 15 метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Происшествие произошло в урочище Джангуль. Турист сорвался с крутого скального склона высотой 15 метров и упал на камни. В МЧС поступил сигнал о нуждающемся в эвакуации и срочной медицинской помощи мужчине.

Специалисты Черноморского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" приняли решение транспортировать пострадавшего на мотолодке, но ухудшившиеся погодные условия не позволили сделать это.

- Катер частного лица отбуксировал лодку с пострадавшим на борту в бухту Очеретай, где 37-летний жител Орла был передан врачам скорой помощи и с травмами различной степени тяжести транспортирован в Черноморскую центральную районную больницу.