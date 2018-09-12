В городе Верхний Уфалей Челябинской области начался судебный процесс по иску директора школы N 1 Натальи Матвеевой, пожаловавшейся на увольнение из-за отказа проводить разъяснительную работу с родителями - должниками за коммунальные услуги. Опальный руководитель требует восстановления на работе, взыскания заработной платы и компенсации морального вреда. И, судя по результатам прокурорской проверки, имеет серьезные шансы на успех.

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся после того, как 31 июля директора уведомили об увольнении без какого-либо объяснения причин. Воспользовавшись пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, власти расторгли трудовой договор в связи "с принятием решения о его прекращении".

О причинах отставки очень скоро заговорил весь городок. Оказывается из управления образования в школу "спустили" список должников перед местным поставщиком тепла и ГВС и предложили найти в нем родителей школяров, чтобы "пропесочить" их за неоплату ресурсов в преддверии нового отопительного сезона. Как рассказала "РГ" сама Матвеева, ее попросила об этом начальник управления, а затем перезвонила ее заместитель и справилась о том, как идет работа. Однако от исполнения обязанностей коллектора директор школы наотрез отказалась.

В прошлом году в Верхнем Уфалее закрылось градообразующее предприятие, уровень безработицы вырос до 11 процентов. И судьбу городка пришлось решать на федеральном уровне. Конечно, у многих жителей за это время накопились долги, но не через детей же решать эту проблему!

"Чиновники сильно перестарались и едва не вбили клин между родителями, учениками и педагогами"

- Я сказала, что у меня перед началом учебного года полно других забот, - рассказывает Матвеева. - По всей видимости, это и стало последней каплей. Однажды меня уже пытались уволить за отказ от выполнения... странных требований руководства. Тогда речь шла о самовольном изменении паспорта безопасности школы. Это требовалось для снижения бюджетных затрат. Но послушайте, не в ущерб же безопасности детей! В общем, у учредителя есть основания считать меня несговорчивой...

Когда некрасивая история вышла наружу, в управлении образования Верхнеуфалейского городского округа поспешили откреститься от "коллекторских функций" и заявили, что все это наветы со стороны обиженного на увольнение директора. Якобы причиной отставки стали недостатки в работе самой Матвеевой. Однако пояснить, какие именно, отказались. Поговорить с начальником управления корреспонденту "РГ" ввиду занятости чиновницы не удалось. Но ее заместитель Дарья Трушкова подтвердила: "Претензии к директору школы есть, но закон позволяет о них не распространяться".

Возможно, на этом все бы и закончилось, если бы часть учителей и родителей не встали на защиту уволенной Матвеевой, а в дело ввиду большого общественного резонанса не вмешалась прокуратура. Она подтвердила, что списки должников действительно направлялись в школу из управления образования. По словам прокурора Верхнего Уфалея Александра Журбенко, виновная сотрудница управления привлечена к дисциплинарной ответственности. Впрочем, письменных указаний о проведении "претензионной работы" директору школы из управления образования не давали. А были ли они переданы в устной форме, проверить, как отметили в прокуратуре, уже не представляется возможным - слова директора против слов чиновников.

Теперь в этой истории будет разбираться суд. Наталья Матвеева собирается обжаловать не только приказ об увольнении, но и прежние взыскания по работе. Раньше с начальством она из-за замечаний не спорила. А теперь намерена выяснить, какие недостатки имеет в виду руководство, и предметно разобраться с каждым.

Школа N 1 в городе на хорошем счету - победитель конкурса по внедрению инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта "Образование", представительство Всероссийской научно-социальной программы для молодежи "Шаг в будущее", лауреат конкурса "100 лучших школ России", обладатель президентского гранта. И это далеко не все заслуги, о которых родители школьников пишут в петициях в защиту директора.

На другой чаше весов - несговорчивость директора и непонятно почему скрываемые управлением образования огрехи в его работе. Возможно, они будут озвучены в суде. "РГ" продолжит следить за развитием событий.

Комментарий

Сергей Молчанов, доктор педагогических наук

- Я думаю, проблема в том, что претерпело изменение само понятие школы, как центра культурной и образовательной деятельности. Само слово школа по Аристотелю - это досуг, занятие. Поэтому в идеале она должна работать с утра до позднего вчера и являться центром притяжения для всех жителей населенного пункта, в котором она расположена. Нужны кружки, спортивные секции, научные общества...

Но после того, как в 90-е годы за школами оставили только одну - образовательную функцию, образовалась брешь. Но школа по инерции продолжала оставаться неким организационным центром. И на нее продолжали взваливать даже не свойственные ей функции - к примеру, ответственность за проведение выборов, участие в массовых мероприятиях и так далее. Может быть, это и неплохо. Но в Верхнем Уфалее, мне кажется, чиновники сильно перестарались и едва не вбили клин между родителями, учениками и педагогами. Подобные эксперименты подрывают доверие к власти и, как следствие, расшатывают государственные устои.