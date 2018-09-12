Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся после того, как 31 июля директора уведомили об увольнении без какого-либо объяснения причин. Воспользовавшись пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, власти расторгли трудовой договор в связи "с принятием решения о его прекращении".
О причинах отставки очень скоро заговорил весь городок. Оказывается из управления образования в школу "спустили" список должников перед местным поставщиком тепла и ГВС и предложили найти в нем родителей школяров, чтобы "пропесочить" их за неоплату ресурсов в преддверии нового отопительного сезона. Как рассказала "РГ" сама Матвеева, ее попросила об этом начальник управления, а затем перезвонила ее заместитель и справилась о том, как идет работа. Однако от исполнения обязанностей коллектора директор школы наотрез отказалась.
В прошлом году в Верхнем Уфалее закрылось градообразующее предприятие, уровень безработицы вырос до 11 процентов. И судьбу городка пришлось решать на федеральном уровне. Конечно, у многих жителей за это время накопились долги, но не через детей же решать эту проблему!
- Я сказала, что у меня перед началом учебного года полно других забот, - рассказывает Матвеева. - По всей видимости, это и стало последней каплей. Однажды меня уже пытались уволить за отказ от выполнения... странных требований руководства. Тогда речь шла о самовольном изменении паспорта безопасности школы. Это требовалось для снижения бюджетных затрат. Но послушайте, не в ущерб же безопасности детей! В общем, у учредителя есть основания считать меня несговорчивой...
Когда некрасивая история вышла наружу, в управлении образования Верхнеуфалейского городского округа поспешили откреститься от "коллекторских функций" и заявили, что все это наветы со стороны обиженного на увольнение директора. Якобы причиной отставки стали недостатки в работе самой Матвеевой. Однако пояснить, какие именно, отказались. Поговорить с начальником управления корреспонденту "РГ" ввиду занятости чиновницы не удалось. Но ее заместитель Дарья Трушкова подтвердила: "Претензии к директору школы есть, но закон позволяет о них не распространяться".
Возможно, на этом все бы и закончилось, если бы часть учителей и родителей не встали на защиту уволенной Матвеевой, а в дело ввиду большого общественного резонанса не вмешалась прокуратура. Она подтвердила, что списки должников действительно направлялись в школу из управления образования. По словам прокурора Верхнего Уфалея Александра Журбенко, виновная сотрудница управления привлечена к дисциплинарной ответственности. Впрочем, письменных указаний о проведении "претензионной работы" директору школы из управления образования не давали. А были ли они переданы в устной форме, проверить, как отметили в прокуратуре, уже не представляется возможным - слова директора против слов чиновников.
Теперь в этой истории будет разбираться суд. Наталья Матвеева собирается обжаловать не только приказ об увольнении, но и прежние взыскания по работе. Раньше с начальством она из-за замечаний не спорила. А теперь намерена выяснить, какие недостатки имеет в виду руководство, и предметно разобраться с каждым.
Школа N 1 в городе на хорошем счету - победитель конкурса по внедрению инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта "Образование", представительство Всероссийской научно-социальной программы для молодежи "Шаг в будущее", лауреат конкурса "100 лучших школ России", обладатель президентского гранта. И это далеко не все заслуги, о которых родители школьников пишут в петициях в защиту директора.
На другой чаше весов - несговорчивость директора и непонятно почему скрываемые управлением образования огрехи в его работе. Возможно, они будут озвучены в суде. "РГ" продолжит следить за развитием событий.
Сергей Молчанов, доктор педагогических наук
- Я думаю, проблема в том, что претерпело изменение само понятие школы, как центра культурной и образовательной деятельности. Само слово школа по Аристотелю - это досуг, занятие. Поэтому в идеале она должна работать с утра до позднего вчера и являться центром притяжения для всех жителей населенного пункта, в котором она расположена. Нужны кружки, спортивные секции, научные общества...
Но после того, как в 90-е годы за школами оставили только одну - образовательную функцию, образовалась брешь. Но школа по инерции продолжала оставаться неким организационным центром. И на нее продолжали взваливать даже не свойственные ей функции - к примеру, ответственность за проведение выборов, участие в массовых мероприятиях и так далее. Может быть, это и неплохо. Но в Верхнем Уфалее, мне кажется, чиновники сильно перестарались и едва не вбили клин между родителями, учениками и педагогами. Подобные эксперименты подрывают доверие к власти и, как следствие, расшатывают государственные устои.