В Челябинской области пропала школьница

В Челябинской области ищут 16-летнюю школьницу из Копейска. Она не вернулась домой с вечерней прогулки. Родители девушки обратились с заявлением в полицию 10 сентября, в день ее исчезновения.

Школьницу разыскивают полицейские и волонтеры. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ).

Поисковый отряд призывает добровольцев помочь в поиске пропавшей школьницы. Ее приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза и светло-русые волосы. Одета пропавшая была в черную кожану куртку, спортивные серые штаны, серую или розовую кофту и черные кроссовки.