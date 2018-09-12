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12.09.2018 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге беременную выгнали из автобуса

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Прокуратура в Екатеринбурге проверяет достоверность появившейся в СМИ информацию о том, что беременную женщину высадили из автобуса за то, что она сделала замечание водителю.

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"Согласно сообщению в прессе, шофер автобуса маршрута номер 033 потребовал от пассажирки, чтобы она покинула салон. Поводом для конфликта стала просьба женщины прекратить общаться по мобильному телефону: водитель разговаривал во время движения", - рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В итоге женщина вышла и до пункта назначения не добралась. Сейчас выясняется, действительно ли описанный инцидент имел место быть.

Напомним, беседы за рулем караются штрафом в размере 1,5 тысяч рублей (статья 12.36.1 КоАП РФ).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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