В Екатеринбурге беременную выгнали из автобуса

Прокуратура в Екатеринбурге проверяет достоверность появившейся в СМИ информацию о том, что беременную женщину высадили из автобуса за то, что она сделала замечание водителю.

"Согласно сообщению в прессе, шофер автобуса маршрута номер 033 потребовал от пассажирки, чтобы она покинула салон. Поводом для конфликта стала просьба женщины прекратить общаться по мобильному телефону: водитель разговаривал во время движения", - рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В итоге женщина вышла и до пункта назначения не добралась. Сейчас выясняется, действительно ли описанный инцидент имел место быть.

Напомним, беседы за рулем караются штрафом в размере 1,5 тысяч рублей (статья 12.36.1 КоАП РФ).