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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге гимназию проверят из-за вспышки инфекции

Текст: Татьяна Воробьева

В одной из екатеринбургских гимназий зафиксировали вспышку инфекционного заболевания. Предположительно - энтеровируса. Проводится проверка.

По данным прокуратуры, за медпомощью обратились четыре ученицы восьмого класса. "Точный диагноз станет известен, когда будут готовы результаты обследований. Предположительно, речь идет об энтеровирусе", - сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

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Ответственные за эпидемиологическое расследование - специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды, проверяют пищеблок школы.

"Класс, в котором учатся заболевшие школьники, переведен на дистанционное обучение, медики наблюдают за теми, с кем контактировал школьники", - передает пресс-служба надзорного органа.

Ситуация взята под контроль.

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