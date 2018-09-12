В Ишиме пенсионерка отдала сбережения лжеврачу за обряд с яйцом

Жительница тюменского Ишима обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже денег: мошенница выманила у нее 186 000 рублей.

79-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что на улице к ней подошла какая-то женщина и предложила свою помощь под видом врача. Тут же появилась еще одна неизвестная и заявила, что тоже хочет пройти такой же курс лечения.

В итоге аферистка провела некий обряд с куриным яйцом, после чего потерпевшая бабушка съездила домой, взяла свои сбережения и отдала их лжеврачу.

"Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Личности причастные к преступлению устанавливаются", - передает пресс-служба управления МВД Тюменской области.