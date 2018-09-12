В Свердловской области убили десятилетнюю девочку

Правоохранители Свердловской области разыскивают убийц десятилетней девочки. Преступление было совершено в Каменске-Уральском, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, тело ребенка нашли сегодня утром в квартире дома на улице Алюминиевой. На месте происшествия были обнаружены признаки того, что смерть девочки носила насильственный характер.

Возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетней (ч.2 ст.105 УК РФ). Над раскрытием преступления работают усиленная следственно-оперативная группа, опытные криминалисты, оперативники угрозыска полиции. Как подчеркнул руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых, все силы брошены на установление личности злоумышленника и его задержание.

На данный момент закончен осмотр места происшествия, идут допросы свидетелей, назначены экспертизы по делу.