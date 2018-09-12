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12.09.2018 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области убили десятилетнюю девочку

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранители Свердловской области разыскивают убийц десятилетней девочки. Преступление было совершено в Каменске-Уральском, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, тело ребенка нашли сегодня утром в квартире дома на улице Алюминиевой. На месте происшествия были обнаружены признаки того, что смерть девочки носила насильственный характер.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетней (ч.2 ст.105 УК РФ). Над раскрытием преступления работают усиленная следственно-оперативная группа, опытные криминалисты, оперативники угрозыска полиции. Как подчеркнул руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых, все силы брошены на установление личности злоумышленника и его задержание.

На данный момент закончен осмотр места происшествия, идут допросы свидетелей, назначены экспертизы по делу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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