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Рубрика: Происшествия

Настоящий детектив

Полиция расследует пропажу средств, выделенных Фондом кино
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск №7666 (203)
Столичные полицейские возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом вчера сообщили в пресс-центре МВД России.

Пропавшие средства были выделены на съемки фильмов "Суперпапа", "Боб", "Сны Севы Горелова".

Дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" изначально было возбуждено следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово. В среду стало известно о передаче всех материалов для дальнейшего расследования в следственное управление УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. То есть статус расследования повышается.

Сейчас проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В столичной полиции сумму ущерба пока не называют, но известно, что она более 1 миллиона рублей. Ранее в СМИ появлялась информация, что первое дело было заведено в отношении неустановленных сотрудников ООО "Кинокомпания "25-й этаж", которые "под предлогом съемок" фильма "Сны Севы Горелова" (вышел в прокат под новым названием "Лавстори") Петра Тодоровского-младшего завладели 10 миллионами от Фонда кино.

Фото: Константин Завражин
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Второе дело было заведено против компании "Артополион" - она подозревается в хищении 25 миллионов под предлогом съемки мультфильма "Боб" и детского фильма "Суперпапа".

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, в мае текущего года минкультуры попросило Генпрокуратуру помочь привлечь к ответственности ряд компаний, которые не вернули Фонду кино деньги, выделенные на производство фильмов. При этом картины так и не сняли. Как заявлял министр культуры Владимир Мединский, должников не допустят к питчингу на получение поддержки из бюджета, пока они не вернут деньги государству.

Фонд кино - российская федеральная государственная некоммерческая организация, занимающаяся финансовой поддержкой отечественного кинематографа, распространением фильмов и телепрограмм. Фонд является одним из важнейших государственных регуляторов кинопроизводства и кинопроката.

В пресс-службе самого Фонда кино пояснили, что все суды по поводу возврата средств за анимационный проект "Боб" и фильмы "Суперпапа" и "Сны Севы Горелова", которые фигурируют в уголовном деле о крупном мошенничестве, уже выиграны, но приставы не могут взыскать их с кинокомпаний.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Министерство внутренних дел
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