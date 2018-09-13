Полиция поможет приставам в розыске должников

Министерство юстиции и МВД России приняли совместный приказ, прописывающий порядок взаимодействия судебных приставов и полиции.

Полиция по запросу судебных приставов сможет подключаться к исполнению особо сложных производств. Например - выселении должников или сносе самовольных построек. Роль сотрудников полиции в этом случае будет - обеспечить порядок , чтобы в случае чего успокоить ситуацию.

Кстати, по данным Федеральной службы судебных приставов, в этом году (статистика за 7 месяцев) на исполнении находилось 30,6 тысячи дел о выселении. В большинстве случаев исполнять подобные судебные решения непросто. За строчками официальных юридических документов подчас скрываются большие человеческие драмы. Но закон есть закон. По данным ведомства, фактически исполнено за этот период было 11,8 тысячи дел о выселении, из них только 799 решений исполнены должниками добровольно. То есть люди без лишних напоминаний собрали вещи и ушли.

Справедливости ради надо сказать, что гораздо чаще суды защищают право человека на жилье, чем просят его освободить какие-то помещения. За это же время на исполнении службы судебных приставов находилось 41,5 тысячи дел о предоставлении жилья и 3,9 тысячи дел о вселении. Но это - к слову.

По статистике, суды чаще наделяют человека квадратными метрами, чем требуют покинуть помещение

Неоценима помощь полиции будет и при розыске должников, а также детей. Острая проблема: после развода один из родителей пытается выстроить стену между ребенком и другим родителем. В том числе спрятать малыша, чтобы никто не знал, где он.

За 7 месяцев на исполнении службы судебных приставов находилось 560 дел об отобрании ребенка и его возвращении. То есть сын или дочь должны были жить с одним из родителей, а другой, не желая быть "воскресным" папой (мамой), удерживает ребенка у себя дома. Кроме этого, в 34 делах речь шла о розыске ребенка, то есть кто-то увез малыша в неизвестном направлении.

Теперь полиция сможет подключаться к делам об отобрании ребенка, когда должник (тот, кто должен отдать малыша) препятствует тому, оказывая физическое сопротивление.

Специалисты обращают внимание, что у приставов и полиции давно налажены совместные контакты. Например, ФССП и ГАИ проводят совместные рейды на дорогах в поисках должников. Пристав не вправе остановить автомобиль.

Но инспектору ГАИ водитель обязан подчиниться. Вместе с полицией проводятся рейды и на общественном транспорте. Например, в электричках. Эта работа будет продолжаться.

Как сказано в приказе, органы МВД "принимают участие в проводимых территориальными органами Федеральной службы судебных приставов мероприятиях по выявлению транспортных средств, разыскиваемых в рамках исполнительных производств на основании представленной судебным приставом конкретизированной информации об установлении фактического местонахождения таких транспортных средств".

Также полиция будет предоставлять приставам информацию о наличии у должников водительских прав и автомобилей. Обмениваться сведениями два ведомства будут по закрытым электронным каналам. Конечно, возможны и классические способы связи: бумажные письма, переговоры по телефону.

