По версии следствия, адвокат Маркин 26 ноября 2016 года узнал о задержании Магомедова, который подозревался в вымогательстве у жителя Москвы Дмитрия Карпухина 70 тысяч рублей.
Как следует из текста обвинения, Маркин, достоверно зная, что уголовное дело в отношении Магомедова не возбуждено, под предлогом оказания юридической помощи сообщил тому не соответствующие действительности сведения - о намерении полиции привлечь его к уголовной ответственности.
По данным следствия, Маркин якобы предложил за 500 тысяч рублей поспособствовать тому, чтобы уголовное дело не возбуждали. Следствие считает, что посредником в получении этих денег стал Магомедтагиров, полагая, что Магомедову реально необходима квалифицированная юридическая помощь.
Сам Маркин свою вину категорически отрицает и говорит, что обвинение является незаконным и не основанным на реальных обстоятельствах.
Ходатайство защиты об изменении Маркину меры пресечения судья оставила без удовлетворения - он остался под стражей в следственном изоляторе, где находится уже больше года.