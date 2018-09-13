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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Придумал дело

Адвокат обвиняется в крупном вымогательстве
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7668 (205)
Бутырский районный суд столицы вчера приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении адвоката Андрея Маркина, члена Адвокатской палаты Москвы, и жителя Московской области Абдуразака Магомедтагирова. Оба они обвиняются по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ - в совершении покушения на мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, адвокат Маркин 26 ноября 2016 года узнал о задержании Магомедова, который подозревался в вымогательстве у жителя Москвы Дмитрия Карпухина 70 тысяч рублей.

Как следует из текста обвинения, Маркин, достоверно зная, что уголовное дело в отношении Магомедова не возбуждено, под предлогом оказания юридической помощи сообщил тому не соответствующие действительности сведения - о намерении полиции привлечь его к уголовной ответственности.

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По данным следствия, Маркин якобы предложил за 500 тысяч рублей поспособствовать тому, чтобы уголовное дело не возбуждали. Следствие считает, что посредником в получении этих денег стал Магомедтагиров, полагая, что Магомедову реально необходима квалифицированная юридическая помощь.

Сам Маркин свою вину категорически отрицает и говорит, что обвинение является незаконным и не основанным на реальных обстоятельствах.

Ходатайство защиты об изменении Маркину меры пресечения судья оставила без удовлетворения - он остался под стражей в следственном изоляторе, где находится уже больше года.

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