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13.09.2018 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грузовик под Владимиром столкнулся с поездом

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Товарный поезд во Владимирской области столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде, водитель грузовика погиб.
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Как сообщает главное управление МЧС по Владимирской области, ДТП на переезде у станции Бельково в Киржачском районе произошло около 23 часов 12 сентября.

По данным ведомства, переезд был оборудован световой и звуковой сигнализацией, однако водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Увидев авто на путях, машинист подавал звуковые и световые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

- По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, водитель автомобиля погиб. На место оперативно прибыли бригады железнодорожников и представители экстренных служб, которые проводят работы по ликвидации последствий ДТП, - говорится в сообщении.

Из-за аварии получила повреждения опора контактной сети, движение поездов по двум путям было временно приостановлено. Сейчас поезда возобновили движение. По факту ДТП назначена проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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