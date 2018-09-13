Грузовик под Владимиром столкнулся с поездом

Товарный поезд во Владимирской области столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде, водитель грузовика погиб.

Как сообщает главное управление МЧС по Владимирской области, ДТП на переезде у станции Бельково в Киржачском районе произошло около 23 часов 12 сентября.

По данным ведомства, переезд был оборудован световой и звуковой сигнализацией, однако водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Увидев авто на путях, машинист подавал звуковые и световые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

- По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, водитель автомобиля погиб. На место оперативно прибыли бригады железнодорожников и представители экстренных служб, которые проводят работы по ликвидации последствий ДТП, - говорится в сообщении.

Из-за аварии получила повреждения опора контактной сети, движение поездов по двум путям было временно приостановлено. Сейчас поезда возобновили движение. По факту ДТП назначена проверка.