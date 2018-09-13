Клад с золотом из Курска похитили по пути в Москву

Найденный жителем Курска клад - 260 золотых монет Российской империи XIX-XX веков - пропал по дороге из областного центра в столицу. Как сообщили в СКР, по факту пропажи завели уголовное дело - "Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения".

В ведомстве уточнили, что клад курянин нашел под старыми деревянными полами своего дома, когда делал ремонт. Монеты у него забрали и поместили в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по городу Курску.

По решению суда все они были отправлены в Гохран России в Москву. Однако, когда в столице открыли опечатанную коробку, в ней оказались три металлических гаечных ключа и канцелярский степлер. Теперь следователям предстоит установить, как и кем были похищены монеты.