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13.09.2018 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Клад с золотом из Курска похитили по пути в Москву

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Найденный жителем Курска клад - 260 золотых монет Российской империи XIX-XX веков - пропал по дороге из областного центра в столицу. Как сообщили в СКР, по факту пропажи завели уголовное дело - "Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения".

Фото: Институт археологии РАН
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В ведомстве уточнили, что клад курянин нашел под старыми деревянными полами своего дома, когда делал ремонт. Монеты у него забрали и поместили в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по городу Курску.

По решению суда все они были отправлены в Гохран России в Москву. Однако, когда в столице открыли опечатанную коробку, в ней оказались три металлических гаечных ключа и канцелярский степлер. Теперь следователям предстоит установить, как и кем были похищены монеты.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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