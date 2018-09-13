Рецидивист получил долгий срок за тяжкие преступления

В Мособлсуде вынесен обвинительный приговор жителю Подмосковья Алексею Филиппову. Он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - в убийстве из корыстных побуждений, в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Суд посчитал его виновным по восьми доказанным эпизодам.

В ходе судебного расследования было установлено, что обвиняемый в тяжких преступлениях Филиппов с мая 2016 года по март 2017 года совершал разбойные нападения на женщин. Чаще всего он шел на преступление в состоянии алкогольного опьянения. И цель всегда была одна - ограбить, завладеть деньгами и ценностями.

Сценарий всех восьми доказанных совершенных им преступлений был одинаков. В темное время суток, рано утром или поздно вечером, Филиппов поджидал жертв в безлюдных местах, чаще - недалеко от железнодорожных станций или платформ электричек, неожиданно нападал на них. Во время нападения он наносил жертве удары по голове, лицу и забирал кошельки, украшения и даже одежду. Как правило, добычей становились незначительные суммы денег и ювелирные изделия.

В результате одного такого разбойного нападения погибла молодая женщина - потерпевшая была задушена.

Приговором Мособлсуда Филиппов, признанный рецидивистом, так как раньше уже отбывал срок за подобные преступления, по совокупности получил 23 года лишения свободы. Заключение он будет отбывать в колонии особого режима.