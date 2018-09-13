Суд признал законным штраф за долг по кредитной карте

Жительница Новодеревеньковского района Орловской области проиграла судебный процесс банку о взыскании долга по кредитной карте. Финансовая организация наложила на нее крупный штраф, который она просила отменить.

Как следует из материалов дела, кредитную карту женщина оформила в 2012 году. В суде она заявила, что банк навязал ей невыгодные условия и воспользовался ее правовой неграмотностью. Однако довод подтверждения не нашел. Было установлено, что женщина ознакомилась с условиями, прежде чем подписать договор.

Лимит по карте составлял 38 тысяч рублей. В течение пяти лет претензий у банка не возникало. Однако в прошлом году появилась и начала расти задолженность. Клиентка не вносила обязательные платежи и не погашала проценты. Банк запустил механизм санкций, предусмотренный его тарифным планом. Условия были жесткими. Например, ставка по кредиту - 39,9 процента годовых. Штраф за неуплату минимального платежа - 590 рублей. Если клиент не заплатил дважды подряд, то к месячной сумме штрафа прибавляют один процент от задолженности, три и более раза подряд - два процента плюс базовые 590 рублей.

Женщина признала требования частично. Долг на момент разбирательства превысил 61 тысячу рублей. Заемщица посчитала санкции завышенными. По ее мнению, штраф несоизмерим с тем, если бы она платила по процентам ставки рефинансирования ЦБ РФ. Однако в удовлетворении иска ей было отказано.

"Тот факт, что установленный размер штрафов превышает сумму по ключевой ставке рефинансирования ЦБ России, сам по себе о явной несоразмерности не свидетельствует, - следует из решения. - На сумму образовавшихся штрафных санкций повлиял не только способ исчисления по кредитному договору, но и длительность периода просрочки исполнения ответчиком обязательств".