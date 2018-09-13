В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Ярославле столкнулись автобус ЛиАЗ и ВАЗ-2110.

По информации УМВД по Ярославской области, авария произошла 12 сентября около семи часов вечера на перекрестке улицы Магистральной с юго-западной окружной дорогой.

В результате столкновения автобуса и легковушки травмы получили пять человек. Троим потребовалась госпитализация: 47-летнему водителю "десятки" и двум его пассажирам - женщине и мужчине. Еще одна пассажирка легковушки, а также находившаяся в салоне автобуса 67-летняя женщина нуждаются в амбулаторном лечении.

Обстоятельства происшествия выясняются.