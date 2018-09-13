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13.09.2018 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
УМВД по Ярославской области УМВД по Ярославской области
УМВД по Ярославской области

В Ярославле столкнулись автобус ЛиАЗ и ВАЗ-2110.

В аварии с автобусом под Орлом погибли два человека

По информации УМВД по Ярославской области, авария произошла 12 сентября около семи часов вечера на перекрестке улицы Магистральной с юго-западной окружной дорогой.

В результате столкновения автобуса и легковушки травмы получили пять человек. Троим потребовалась госпитализация: 47-летнему водителю "десятки" и двум его пассажирам - женщине и мужчине. Еще одна пассажирка легковушки, а также находившаяся в салоне автобуса 67-летняя женщина нуждаются в амбулаторном лечении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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