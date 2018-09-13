В Москве поймали лже-дорожный патруль

Сотрудники столичной ГИБДД задержали автомобиль, водители которого выдавали себя за сотрудников Центра организации дорожного движения и предлагали помощь за деньги. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter ЦОДД.
Напомним, накануне стало известно, что в Москве появились люди, которые используют машину с символикой похожей на авто Дорожного патруля и предлагают за деньги помочь с оформлением ДТП.
Обнаруженная инспекторами машина очень отдаленно напоминает яркие, качественно раскрашенные в фирменные цвета ЦОДД автомобили и носит название "Центр оформления ДТП".
В ведомстве напомнили, что сотрудники Дорожного патруля помогают водителям абсолютно бесплатно, одеты в хорошо узнаваемую форму, у них есть удостоверение.
Сейчас с пойманной машины снят логотип, а водители доставлены в правоохранительные органы для проверки.
ГИБДД задержала автомобиль,водители которого под видом сотрудников #ЦОДД предлагали помощь за деньги. Логотип уже снят с кузова, водители будут доставлены в органы для проверки.— ЦОДД (@gucodd) 13 сентября 2018 г.
Напоминаем, что #дорожныйпатруль не берет денег за оказание любой помощи на дороге. Будьте внимательны pic.twitter.com/42HqJR278M