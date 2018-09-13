В Москве ребенок и его беременная мать упали со второго этажа

В столичном районе Вороново ребенок и его беременная мать выпали из окна на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в Московском авиационном центре, вертолет которого срочно эвакуировал пострадавших с места ЧП.

"Вертолет МАЦ вылетел в ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) в район Вороново для эвакуации пострадавших. По словам очевидцев, ребенок и его беременная мама упали со второго этажа", - приводит ТАСС слова представителя Центра.

Любопытно, что вертолет отправил в больницу только ребенка, а его беременную мать увезла карета "скорой помощи".

Обстоятельства ЧП пока неизвестны, но, по предварительной версии, которой располагает источник агентства в правоохранительных органах, причиной падения мог стать несчастный случай.