Житель Орла бросил гранату в начальника

В Орле мужчина бросил гранату в своего бывшего начальника. Против нападавшего возбуждено уголовное дело сразу по трем уголовным статьям: угроза убийством, незаконное хранение боеприпасов и хулигантство.

- Утром 13 сентября на пересечении улиц Полесской и Цветаева подозреваемый вступил в конфликт со своим бывшим работодателем. В ходе перепалки мужчина метнул в сторону припаркованного неподалеку автомобиля гранату РГД-5. При взрыве боеприпаса никто не пострадал, - рассказали в СУ СКР по Орловской области.

Также орловчанину грозит ответственность по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.