Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км

Сегодня утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, зафиксирован выброс пепла. Высота столба достигла 2,5 километра.

"Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние больше трех километров", - сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что для жителей города угрозы нет. Пеплопада там не было и запаха сероводорода не ощущалось.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.