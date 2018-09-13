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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км

Текст: Дина Непомнящая

Сегодня утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, зафиксирован выброс пепла. Высота столба достигла 2,5 километра.

Фото: depositphotos.com
На Курилах "задымился" вулкан Эбеко

"Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние больше трех километров", - сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что для жителей города угрозы нет. Пеплопада там не было и запаха сероводорода не ощущалось.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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