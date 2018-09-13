Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в магаданском селе

Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в селе Ямск Магаданской области сегодня в 11:45 по местному времени. В кабине воздушного судна находились три человека. Все они являлись членами экипажа.

Медики уже осмотрели пострадавших. Тяжелых травм, опасных для жизни, никто из них не получил.

"В настоящее время, экипаж доставлен в фельдшерский пункт. В ближайшее время за ними вылетит вертолет из Магадана", - сообщили в Единой диспетчерской службе Ольского района, "Интерфаксу".

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте агентству заявили, что Ми-8 принадлежит военным.