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13.09.2018 07:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в магаданском селе

Текст: Дина Непомнящая

Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в селе Ямск Магаданской области сегодня в 11:45 по местному времени. В кабине воздушного судна находились три человека. Все они являлись членами экипажа.

Фото: Пресс-служба Дальневосточного СУТ СК РФ
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Медики уже осмотрели пострадавших. Тяжелых травм, опасных для жизни, никто из них не получил.

"В настоящее время, экипаж доставлен в фельдшерский пункт. В ближайшее время за ними вылетит вертолет из Магадана", - сообщили в Единой диспетчерской службе Ольского района, "Интерфаксу".

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте агентству заявили, что Ми-8 принадлежит военным.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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