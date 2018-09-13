В таттинском улусе Якутии семь сел оказались отрезанными от внешнего мира. Грунтовые дороги напрочь размыло проливными дождями, длившимися две недели. Жители небольшого села Томтор попали в изоляцию первыми. Мало того что ведущую в него трассу, что называется, развезло, на ней образовался огромный провал.

Люди почувствовали это на себе сразу. Дело в том, что сельские предприниматели больших складов не имеют, поэтому много товаров не возят. А без подвоза продукты стали быстро заканчиваться. Ждать, что восстановительные работы прямо сейчас начнут дорожники, не приходилось. Дожди все не прекращались, и техника пробиться по жидкому месиву к месту прорыва со стороны райцентра не могла. А заканчиваться стали уже не только продукты, но и лекарства первой необходимости, а также топливо.

Спасать себя пришлось самим. Глава муниципального образования Роман Романов объявил в селе режим чрезвычайной ситуации. Это позволило раскупорить кубышку - изъять из небогатого сельского бюджета 100 тысяч рублей резерва. На часть этих денег местные мужчины построили через провал временный мост. По этому хлипкому сооружению, как только прекратились дожди, в райцентр за провизией отправили трактор "Беларусь".

Заканчиваться стали уже не только продукты, но и лекарства первой необходимости, а также топливо

- Трактор с продовольствием уже идет обратно. Кроме того, некоторые продукты нам привезли с оказией на вертолете, на котором из Якутска прилетела комиссия. Так что теперь жить можно, - рассказала "РГ" заместитель сельского главы Анна Николаева.

Комиссии, в состав которой включены чиновники и дорожники, предстоит определить, как, когда и на какие средства восстанавливать дороги к бедствующим селам. С финансированием, впрочем, определились сразу, хотя все резервы республики "вытряс" разрушительный весенний паводок. На приведение грунтовок в порядок будет направлена часть федеральных средств, полученных для ликвидации последствий наводнения. А вот сроки ремонта дорог, к сожалению, могут затянуться. По словам главы улуса Михаила Сорова, нужно какое-то время, чтобы раскисшая земля подсохла.

Сезонное бездорожье разрывает Таттинский улус на несколько изолированных частей дважды в год - весной и осенью. По рассказам местных жителей, в распутицу выручают только тракторы. Люди, которым необходимо добраться до районного центра или соседнего села, набиваются в прицепы и даже в экскаваторные ковши, которыми снабжена эта техника. Но сейчас прошли такие дожди, что пасуют даже тракторы.

Дороги, конечно, со временем подремонтируют, недели через две-три они подмерзнут, и до весны главный якутский дорожный строитель - мороз - обеспечит транспортное сообщение между селами. Впрочем, потом все повторится, как бывало уже много-много раз. Дело в том, что почва здесь глинистая. Даже песка, не говоря уже о скальных породах, поблизости нет. Чтобы завезти сюда издалека материалы для создания относительно прочного дорожного покрытия, нужны многие миллионы, если не миллиарды рублей. Таких денег для капитального строительства сельских дорог у республики пока нет. Да что там у республики! Даже федеральная автодорога "Колыма" на участках, проложенных по этим местам, во время дождей часто раскисает. Увы, но качество глины в зависимости от статуса трассы не меняется.