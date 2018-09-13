Новый поворот получило громкое уголовное дело, которое шесть лет назад возбудили в отношении старшего специалиста Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольги Зелениной. Ученого с мировым именем, автора нескольких безнаркотических сортов мака и конопли, которые не только в природе - нигде больше в мире не существуют, обвинили... в пособничестве наркоторговцам.

Притча во языцех

"Булочки с маком" стали именем нарицательным в уголовном праве, а делу Ольге Зелениной посвятили даже статью в Википедии. Правда, сама она признается, что не рада такому повышенному вниманию к своей персоне и славы на этом поприще не искала. До поднятой шумихи усердно работала в лаборатории научно-исследовательского института под Пензой. Занималась изучением и выведением перспективных сельскохозяйственных культур, в том числе мака. С ранней весны до поздней осени торчала на профессорских грядках. Пожалуй, ее можно назвать одним из самых сведущих специалистов в России, кто так досконально изучил эту недооцененную культуру. Ольга Зеленина входила в рабочую группу Общественной палаты РФ по вопросам внесения изменений в ГОСТ по маку, где обсуждалось предложение возродить его до сих пор запрещенное возделывание для пищевой промышленности. Как вдруг научный сотрудник стала фигурантом уголовного дела.

- На моем месте мог оказаться буквально каждый ученый-эксперт, если бы к нему обратились в рамках уголовных дел, возбуждаемых в конце нулевых Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Чтобы обыватели понимали, о чем идет речь, поясню, это было время, когда под подозрения в контрабанде наркотиков попали даже бакалейщики. Импортеры, которые испокон веку везли из-за рубежа крупы, специи, пищевые добавки, вдруг оказались под преследованием правоохранительных органов по серьезной статье за наркоторговлю, - рассказывает Ольга Зеленина.

По ее словам, предприниматели попали в законодательную ловушку. На таможне их товар проверяли по нормам гражданского права - изложенных в отраслевом стандарте - ГОСТе на пищевой мак и в СанПине. А специалисты из ФСКН проводили исследования в более оснащенной лаборатории по иным методикам и обнаруживали следы веществ, признанных наркотическими. Пересчет на тонны ввезенного мака показал, что российскую границу пересекли 295 граммов морфина под видом 42 тонн пищевого мака.

Чтобы объяснить абсурдность ситуации, Ольга Зеленина объявила на своей странице в соцсетях конкурс. Она попросила помочь ей подыскать подходящее сравнение. Победил автор, который предложил судить толстяков, пересекающих границу, за контрабанду сала. Фактически они же перевозят его через границу. Но выделить сало как продукт в данном случае невозможно. То же самое случилось и с маком.

Письмо в один конец

В 2010 году через таможенный пункт в Брянске некий предприниматель Сергей Шилов ввез 42 тонны мака. Эксперты ФСКН при лабораторном анализе обнаружили в продукции следы нативных алкалоидов опия. Они исчислялись цифрой с пятью знаками после нуля. Но в пересчете нанограммов вещества на тонны мака получалось, что в машине через границу провезли партию наркотиков в особо крупном размере.

Возбудили уголовное дело, правда, вскоре его закрыли за отсутствием состава и события преступления, но дорогостоящий товар постановили уничтожить. Чтобы избежать убытков, импортер попытался вернуть товар производителю. Но таможня сказала нет, поскольку в партии обнаружены наркотические вещества. Тогда предприниматель Шилов обратился в Пензенский НИИ сельского хозяйства, где была лаборатория по изучению и выращиванию мака. Он попросил экспертов ответить на вопросы: можно ли очистить мак до такой степени, чтобы в нем не обнаружилось ни соринки, ни былинки и являются ли природные алкалоиды, обнаруженные в следовых количествах в пищевом маке, примесью или это такой же естественный компонент семян, как жиры и белки? Проект ответа на вопросы директор Пензенского НИИ поручил подготовить Ольге Зелениной.

- В ответе я привела научные данные о том, что абсолютно "чистого" мака не существует. В нем всегда будут присутствовать сорные примеси, а в хорошо оборудованной лаборатории всегда найдут еще и алкалоиды опия, но в ничтожном количестве, - вспоминает Ольга Зеленина злополучное письмо.

Директор подписал его 29 сентября 2011 года. Письмо отправили по указанному адресу и забыли. А почти год спустя в маленький дом на окраине рабочего поселка Лунино, где проживала научный сотрудник Зеленина, нагрянул спецназ. Ее задержали по подозрению в пособничестве контрабанде наркотиков.

Научные выводы

Вот уже шесть лет, как Ольга Зеленина вынуждена тратить силы не на науку, а на защиту от тяжких обвинений. Все это время она вынуждена была жить сначала в Москве, где рассматривалось ее дело, а затем в Брянске. Ей пришлось побывать в СИЗО, а затем длительное время под подпиской о невыезде. Ее не отпустили даже на похороны матери. За это время много чего произошло, в том числе ликвидировали ФСКН России, но возбужденные ею "маковые дела" до сих пор рассматриваются в судах.

Что пособничать контрабанде Зеленина не могла, поняли уже в сентябре 2012 года. Тогда же Зюзинский районный суд Москвы отказал в ее содержании под стражей. Но ей предъявили новое обвинение - в превышении должностных полномочий: якобы готовя проект ответа на письмо импортера, она превысила полномочия заведующей лабораторией, в должностных обязанностях которой не прописан такой вид деятельности. Но превышение должностных полномочий неподследственно ФСКН. В ноябре 2013 г. Зелениной предъявили новое обвинение - в пособничестве организованному преступному сообществу, так стали называть группу импортеров и бакалейщиков, торговавших пищевым маком.

И вот неделю назад в Брянском областном суде в прениях сторон прокуратура отказалась от обвинения Зелениной в этой самой суровой части обвинения, за которое ей грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Отказ был мотивирован отсутствием доказательств осведомленности Зелениной о существовании преступного сообщества.

Так совпало, что произошло это вскоре после того, как за Зеленину вступился весь научный мир во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. В Генеральную прокуратуру РФ были направлены письма в поддержку Зелениной.

"С научной точки зрения вопрос возможности и промышленной целесообразности абсолютной очистки семян мака от сорных примесей был и остается предметом научного обсуждения. Преследовать ученого за научное мнение - значит лишать суд научной поддержки и снижать потенциальную научную чистоту судопроизводства, в рамках которого в качестве доказательств используются научные заключения экспертов", - говорится в обращении президента РАН Александра Сергеева.

Комиссия при РАН пришла к выводу о недопустимости употребления термина "лженаучный документ" в отношении письма Зелениной от 29 сентября 2011 года, так как оно не содержит ложных выводов.

Точку ставить рано

В соцсетях на странице Ольги Зелениной колышутся красные маки как знамя ее борьбы за справедливость. Несмотря ни на что, она не перестала есть на завтрак булочки с маком, хотя как ученый предупреждает, что после их употребления можно, например, лишиться водительских прав, так как морфин и кодеин реально определить в анализах. Но Ольга Николаевна по-прежнему считает, что пищевой мак безопасен для здоровья, подтверждением тому служит тысячелетняя история его возделывания. Заставить ее отказаться от своих научных убеждений пока ни у кого не вышло. А в Пензенском НИИ сельского хозяйства получили первую в России лицензию на выращивание безнаркотического мака и засеяли первые делянки. Теперь ведут селекцию новых высокоопийных сортов мака, которые предназначены для создания отечественных анаболиков. В Государственной думе готовят изменение в федеральный закон о наркотических средствах. В России разрешат выращивать мак.

Но уголовное преследование в отношении Ольги Зелениной продолжается. Ее по-прежнему обвиняют в превышении должностных полномочий, которое по мнению обвинения выразилось в подготовке проекта того самого письма, подписанного директором института. Даже если это найдет подтверждение в суде, Зеленина подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Компетентно

Валериан Серков, доктор сельскохозяйственных наук, сотрудник Пензенского НИИ сельского хозяйства:

- Задание подготовить экспертное заключение могли поручить любому другому сотруднику, на месте Ольги Николаевны мог оказаться каждый. Мы много лет проработали бок о бок, я знаю ее как человека очень порядочного, умного, я бы сказал - эксклюзивного специалиста. Мы рады, что в ее деле забрезжил луч надежды, но радость преждевременна. Она по-прежнему не по своей воле находится в Брянске, и здесь нам ее очень не хватает. Столько времени было упущено на битву в судах! В том, что у Пензенского НИИСХ есть единственная в России лицензия на посев наркотических растений, ее огромная заслуга.