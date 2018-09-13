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13.09.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии завели дело на наркодилера, ранившего полицейского

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Следственное управление СКР по Башкирии завел уголовное дело на 24-летнего уфимца за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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По данным пресс-службы МВД по Башкирии, сотрудники Дюртюлинского райотдела МВД России проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из гаражных кооперативов города Дюртюли. Так как ранее в полицию поступила информация о том, что там торговцы наркотиков делают тайники-закладки.

Оперуполномоченные заметили возле гаражей подозрительного мужчину. Когда к нему подошел один из наркополицейских и представился, тот попытался убежать. Но оперуполномоченный догнал его и в результате получил несколько ножевых ранений. Несмотря на это, полицейский сумел обезоружить и задержать преступника.

- Подозреваемым оказался 24-летний житель Уфы. Его передали прибывшей следственно-оперативной группе. На месте происшествия обнаружены пакетики с наркотическим веществом, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сотруднику полиции оказали медпомощь в районной больнице.

Как сообщили "РГ" в Следственном управлении СКР по Башкирии, задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

- Уже назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУСКР по Башкирии.

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