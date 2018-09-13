В Марий Эл во дворе дома нашли древнее захоронение

В Марий Эл следователи начали проверку после обнаружения древнего захоронения.

Как сообщили "РГ" в республиканском следственном управлении СК РФ, 12 сентября этого года житель поселка Красногорский копал яму во дворе собственного дома. На некоторой глубине в песке он наткнулся на человеческие останки и металлические украшения. Браслеты подверглись окислению, что может свидетельствовать о древности захоронения.

В настоящее время следователи устанавливают точный срок погребения останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.