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13.09.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге будут судить мужчину, стрелявшего в людей из-за богатства

Текст: Виталий Ахмеров (Оренбург)

Следственное управление СК России по Оренбургской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном лишении человека свободы с применением оружия. Дело направлено в суд. Информацию об этом распространила пресс-служба оренбуржского СУ СК.

Мужчина с ножом ночью на Курском вокзале напал на прохожих

- По версии  следствия, утром 3 августа 2018 года  обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице Новой поселка Ростоши города Оренбурга, применяя насилие в отношении 48-летней местной жительницы, высказывал ей угрозы убийством, демонстрируя поочередно нож и пневматический пистолет,  незаконно удерживал последнюю, лишая ее свободы, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обезвредили злоумышленника. В момент задержания он оказывал сопротивление полицейским, угрожая оружием.

Уже после задержания, в ходе допроса, мужчина разъяснил мотив своего проступка. Выяснилось, что он приехал в Ростоши к знакомому для совместного распития спиртного. В ходе застолья обвиняемый разозлился на жителей соседних домов, которые, по его мнению, были слишком богаты. Тогда он  вышел на улицу с пистолетом в руках и стал стрелять по воротам домов и по сторонам. Проходя мимо очередного участка, он выстрелил  в заднее стекло припаркованного рядом автомобиля  Nissan Qashqai. Возмущенные его поведением местные жители стали на него кричать. Последовал конфликт, в ходе которого обвиняемый и напал на женщину, угрожая ей пистолетом и ножом.

- В ходе следствия обвиняемый  вину в инкриминируемом деянии признал полностью, раскаялся,  в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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