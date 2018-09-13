В Татарстане завели дело на бизнесмена, убившего грабителей

Следственные органы Татарстана завели дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статья 108 УК РФ) в отношении 41-летнего предпринимателя из Бугульмы.

Мужчина нанес ножевые ранения ворвавшимся в его дом грабителям.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, 12 сентября 2018 года трое злоумышленников проникли в дом, и, угрожая похожими на пистолеты предметами напали на бизнесмена, его супругу и находившегося в гостях знакомого. Всем связали руки. Хозяину дома и его другу удалось порвать повязки, в ходе завязавшейся драки предприниматель схватил нож и нанес ножевые ранения двум грабителям. Они скончались на месте происшествия.

Третьему удалось скрыться, однако вскоре он был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении (статья 162 УК РФ).

Личности злоумышленников установлены, они оказались жителями Самарской области. С предпринимателя на время следственных действий взято обязательство о явке.