Красноярские подростки обстреляли детскую площадку

В Красноярске полиция установила личности подростков, баловавшихся с пневматическим оружием в центре города.

Как рассказали в МУ МВД России "Красноярское", накануне к ним обратилась жительница краевого центра. Она сообщила, что неизвестные подростки балуются с пневматикой, стреляя по детской площадке с 9 этажа многоэтажного дома.

- На место выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что 11-летний подросток со своими друзьями решили испытать игрушку и произвели несколько выстрелов из окна, ни в кого не целясь. Взрослых в это время дома не было. От действий подростков никто не пострадал, - пояснили в полиции.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с родителями профилактическую работу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.