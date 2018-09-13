В Улан-Удэ вандал повредил мемориал воинам Великой Отечественной войны

В Бурятии, в городе Улан-Удэ, вандал вывел из строя Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в сибирских госпиталях.

Отсутствие пламени заметили неравнодушные горожане и позвонили в администрацию города. Чиновники признались, что пока не в курсе ситуации и обещали провести проверку. Надо отдать им должное, приехали на место происшествия сотрудники мэрии быстро. Убедившись, что горелка не работает, вызвали представителей компании-подрядчика, которая обслуживает Вечный огонь. Те попытались запустить оборудование вновь, и пламя даже занялось, однако менее часа спустя опять потухло.

Более детальная проверка показала: повреждена сама горелка - устройство треснуло, вероятно, от перепада температур, когда неизвестный мужчина его тушил. Чтобы вновь запустить Вечный огонь, оборудование придется менять. По словам представителя компании, заказывать новую горелку придется в Москве. Удовольствие не из самых дешевых - ее стоимость примерно 100 тысяч рублей. Сколько времени займет доставка и ремонт, пока неясно, но подрядчик пообещал сделать все, что в его силах, чтобы ускорить процесс.

Отсутствие пламени заметили неравнодушные горожане и позвонили в администрацию города

И мэрия города, и компания-подрядчик надеются на поимку вандала - в этом случае стоимость ремонта сполна возместить придется ему. А кроме того - заплатить штраф в сумме 40 тысяч рублей или распрощаться со свободой. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время розысками злоумышленника занимается полиция. Как известно, в мэрии есть видеозапись с камеры наблюдения, сделанная в день происшествия. На ней видно, как к огню подходит молодой человек, что-то пьет из бутылки, а затем остатки выливает в центр звезды, прямо на пламя. Оно гаснет...

Заметим, что в Улан-Удэ два Вечных огня. Помимо потушенного, есть огонь и на мемориале Победы. Но и там, и там до 2015 года включали его только на 9 Мая и 22 июня. Лишь после того, как горожан охватило движение за возрождение Вечного огня на постоянной основе, которое поддержали и депутаты Народного Хурала, и журналисты, и ОНФ, городские власти провели необходимую реконструкцию и зажгли по-настоящему вечные Вечные огни.

Справка "РГ"

Акты вандализма на военных памятниках в Улан-Удэ - не редкость, они повторяются с определенной периодичностью. Так, в январе прошлого года дети потушили огонь на мемориале Победы, плавя в нем лед. Однако тогда памятник довольно быстро восстановили - все обошлось повторным запуском горелки.

А в 2015 году 25-летний пьяный мужчина, как позже выяснилось, уволенный с военной службы, устроил на том же мемориале Победы пожар, накидав в огонь пластиковые венки. В результате возгорания были повреждены мраморные плиты, закопчена барельефная композиция. Вредителя поймали тут же и заставили оплатить реконструкцию - а это почти полмиллиона рублей. Кроме того, суд приговорил его к году и четырем месяцам колонии-поселения.