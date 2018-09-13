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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР объявили в розыск подозреваемого в пытках полицейского

Текст: Роман Мерзляков (Черкесск)

В Карачаево-Черкесской Республике следователи объявили в розыск 34-летнего заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму. Офицера подозревают в превышении должностных полномочий.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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По данным пресс-службы республиканского управления СКР, в конце августа поступило заявление 38-летнего жителя региона, который рассказал, что подвергся пыткам со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Согласно словам потерпевшего, полицейские склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению. После отказа они стали пытать его током.

Медики засвидетельствовали у заявителя рану правой кисти, которая могла возникнуть при воздействии электричеством, а также кровоподтеки на затылке и в области левого глаза.

По возбужденному уголовному делу возникла необходимость в следственных мероприятиях с участием замначальника отдела, однако определить его местонахождение не удалось.

В рамках расследования уже провели судебно-медицинскую экспертизу и запросили характеристики на ряд сотрудников Центра по противодействию экстремизму.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск Преступления правоохранителей
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