Частную часовню на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского в Архангельске снесут по решению суда. С таким требованием в суд обратилась администрация города, и владелец сооружения проиграл властям во всех инстанциях. Судебные приставы запустили процесс исполнения решения.

В 1993 году предприниматель Владимир Радченко получил в центре города участок под строительство одноэтажного магазина-салона - иконной лавки. Но вместо нее выросла двухэтажная часовня, которая долгое время пряталась от прохожих за высоким забором. Летом прошлого года новые городские власти взялись наводить порядок на архангельском "Арбате" и потребовали убрать забор, а также незаконно надстроенный второй этаж. К тому времени деревянное строение уже пришло в аварийное состояние. Но владелец отказался разбирать надстройку, и дело дошло до суда. Архангельская епархия не стала вмешиваться в ситуацию, поскольку часовня частная, а деятельность ее хозяина - самочиние.

В суде Владимир Радченко ссылался на право частной собственности, утверждал, что не надстраивал часовню, а лишь укреплял фундамент, в результате чего появился цокольный этаж. Однако районный суд постановил снести самовольно реконструированный объект, и областная инстанция утвердила его решение. Владелец попросил отсрочку до конца года, но очередной суд счел это невозможным.

- Затягивание сроков исполнения решения суда противоречит интересам горожан, поскольку здание на пешеходной улице не отвечает требованиям безопасности, - пояснил начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадим Бровкин.

Все законные возможности сохранить свою собственность ответчик исчерпал. Сейчас вопрос заключается в том, за чей счет сносить строение. Но в любом случае расходы в последующем будут взысканы с владельца объекта.