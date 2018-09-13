В Карелии 12-летнюю девочку нашли убитой возле школы

В лесном массиве поселка Рабочеостровский Кемского района обнаружили тело двенадцатилетней девочки. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, убийца уже задержан.

Девочка в среду, 12 сентября, ушла утром на занятия, а домой так и не вернулась. Как выяснилось, в школу она не попала. Тело ребенка обнаружили вечером в лесу недалеко от учебного учреждения. Следователи сумели быстро установить обстоятельства преступления и вычислить убийцу. Им оказался мужчина, который жил недалеко от школы.

В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство малолетней". Расследование продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы.