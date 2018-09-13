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В Карелии бывшего министра задержали по делу о крупной афере в ЖКХ 18:30
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13.09.2018 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии бывшего министра задержали по делу о крупной афере в ЖКХ

Текст: Алексей Васильев (Карелия)

Бывший министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Дмитрий Матвиец задержан в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере ЖКХ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Саратове задержан начальник службы таможенного контроля

Как отмечают в пресс-службе республиканского УМВД, речь идет о хищении бюджетных средств ресурсоснабжающей организацией путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Проверка показала, что компания "Карелэнергоресурс" вносила в налоговые декларации и бухгалтерские документы ложные сведения о приобретении ресурсов у поставщика.

- Фактически их поставка осуществлялась организациями и индивидуальными предпринимателями, которые не являются плательщиками НДС в связи с упрощённой системой налогообложения, - рассказали в УМВД.

Нанесенный государству ущерб оценивается в 3,5 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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