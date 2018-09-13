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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге суд арестовал женщину, пытавшуюся продать младенца

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 28-летнюю уроженку Средней Азии, которая ранее была задержана при попытке продажи своего ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По данным агентства, подсудимая признала свою вину. По ее словам, она решилась на продажу младенца из-за сложного финансового положения. На вырученные деньги она планировала погасить свои долги и вернуться на родину в Узбекистан.

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Как уточнили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, девушка находится на территории России нелегально. В Узбекистане у нее проживает еще трое детей. Также у задержанной есть муж, который не знал о намерениях жены. Он планирует забрать младенца, однако документов, которые подтвердили бы факт отцовства, у мужчины нет.

Напомним, женщина пыталась продать своего новорожденного младенца за 280 тысяч рублей. Однако покупателем оказался сотрудник полиции под прикрытием. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Изначально его мать собиралась рожать дома, а потому во время беременности не наблюдалась у врачей. Медики сейчас обследуют ребенка на наличие инфекционных заболеваний.

Правоохранители также проверяют достоверность заявлений мужа о родственных связях с младенцем. Если слова мужчины подтвердятся, ему передадут сына, если нет - ребенок будет помещен в специализированное учреждение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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