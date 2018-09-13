На Кубани в тройном ДТП погибли два человека

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на 82 километре автотрассы Краснодар - Кропоткин. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, автомобиль Opel врезался в рейсовый автобус KIA, направлявшийся из Краснодара в Нефтекумск. От удара автобус вылетел на обочину и перевернулся, а автомобиль затем столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который двигался по встречной полосе.

- В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля - двое мужчин 47 и 26 лет. Никто из пассажиров и водителей автобусов за медицинской помощью не обратился. Пассажиров пересадили на другой транспорт и отправили до пункта назначения. Установлено, что в момент аварии в рейсовом автобусе, кроме водителя, находилось 7 человек, в микроавтобусе - 15, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии полиции, виновником аварии мог стать идущий впереди иномарки грузовик, который совершил крутой маневр. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.