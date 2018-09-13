Сейсмологи оценили вероятность новых землетрясений в Крыму

Землетрясение, произошедшее сегодня в Черном море у берегов Ялты - одно из десятков подобных колебаний земной коры, ежегодно происходящих в районе полуострова. Как правило, опасности для людей они не представляют. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

По его данным, сейсмостанции ежегодно регистрируют от 50 до 150 возмущений земной коры в акватории Черного моря. Большинство из них проходят незаметно для людей и инфраструктурных объектов.

- Это нормальный сейсмический режим региона, мы находимся в сейсмоопасной зоне, - рассказал ученый. - У нас нормативная балльность на южном берегу Крыма достаточно высокая.

Сейчас специалисты проводят предусмотренный в таких случаях опрос населения, чтобы выяснить, почувствовали ли жители и гости полуострова подземные толчки. По предварительным данным, слабые колебания чувствовались на верхних этажах наиболее высоких зданий, что косвенно подтверждает колебания почвы ниже порога четырех баллов. Вместе с тем, специалисты не могут точно сказать, является ли сегодняшний толчок предвестником каких-то новых геологических процессов.

- Вам никто ответ на данный вопрос не даст, - сказал Юрий Вольфман. - Потому что в мировой сейсмологии нет способов определения краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Оно может быть единичным, а может, повлечет за собой какие-то еще мелкие землетрясения.

Специалист предположил, что сегодняшние колебания все же носят единичный характер.

Напомним, сегодня в 9.20 по московскому времени в 28 километрах от побережья Ялты приборы зафиксировали подземные толчки силой до четырех баллов. По данным ГУ МЧС в Республике Крым, жертв и разрушений стихия не повлекла.