В Черном море у берегов Ялты произошло землетрясение силой около четырех баллов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Очаг землетрясения находился на удалении 28 километров от крымского курорта. Подземные толчки зафиксированы в 9.20 утра по московскому времени. По данным спасателей, жертв и разрушений нет.

Как сообщила начальник сейсмостанции Ялты Ирина Курьянова, толчок был единичным. Особой сейсмической активности в регионе специалисты не отмечают. По их данным, ежегодно вблизи Крыма происходит несколько колебаний земной коры, но угрозы людям и инфраструктуре они не несут. Большинство крымчан и гостей полуострова толчки не чувствуют.