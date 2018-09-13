В Анапе произошел пожар в офисном центре

В офисном здании курорта Анапы произошел пожар на площади 100 квадратных метров. По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 14.24, первый пожарный расчет прибыл на место в 14.30.

- Из-под кровли двухэтажного офисного здания наблюдалось задымление, площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К борьбе с огнем привлекли 36 пожарных и 9 единиц техники. Из помещений эвакуировали 30 человек. Пострадавших и погибших нет. В настоящий момент пожар ликвидирован.