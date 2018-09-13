В Челябинске близ кладбища застрелен мужчина

В Челябинске расследуются обстоятельство убийства 47-летнего местного жителя.

Раненого из огнестрельного оружия мужчину нашли накануне вечером в лесу около одного из домов по улице Блюхера, неподалеку от кладбища. Позднее пострадавший скончался.

"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). Причастные к совершению преступления разыскиваются", - передает пресс-служба Следственного комитета Южного Урала.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Как уточнил официальный представитель ведомства Владимир Шишков, убитый не был предпринимателем.