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13.09.2018 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске близ кладбища застрелен мужчина

Текст: Татьяна Воробьева

В Челябинске расследуются обстоятельство убийства 47-летнего местного жителя.

Раненого из огнестрельного оружия мужчину нашли накануне вечером в лесу около одного из домов по улице Блюхера, неподалеку от кладбища. Позднее пострадавший скончался.

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"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). Причастные к совершению преступления разыскиваются", - передает пресс-служба Следственного комитета Южного Урала.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Как уточнил официальный представитель ведомства Владимир Шишков, убитый не был предпринимателем.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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