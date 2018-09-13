В челябинском аэропорту погрузчик столкнулся с самолетом

В Челябинском аэропорту погрузчик столкнулся с пассажирским самолетом. Инцидентом, который произошел в районе одиннадцати часов вечера 11 сентября при разгрузке багажа авиалайнера, занимаются следственные органы.

По предварительным данным Уральской транспортной прокуратуры, водитель погрузчика не выполнил необходимые требования по движению транспортного средства к самолету на стоянке. В результате столкновения багажный автомобиль повредил фюзеляж воздушного судна.

Никто не пострадал, но рейс Челябинск - Москва, запланированный на 23.10, был отменен. Пассажиры были отправлены другими самолетами той же авиакомпании на следующий день.

Уральская транспортная прокуратура совместно с Росавиацией проводит проверку по факту происшествия.