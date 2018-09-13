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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обиделся на замечание

В Екатеринбурге водитель выгнал беременную женщину из автобуса
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7668 (205)
За банальную просьбу к водителю - не разговаривать за рулем по мобильному телефону - екатеринбурженку Наталью Нестерову с оскорблениями выставили из автобуса на обочину дороги. Женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, вынуждена была два квартала пешком добираться на прием к врачу.
После того как Наталья предупредила, что будет снимать на телефон, водитель открыл дверь и рыкнул: "Закрой рот и иди отсюда! я с тобой дальше не поеду". Женщине вернули деньги и выставили за дверь. Фото: vk.com / Типичный Екатеринбург После того как Наталья предупредила, что будет снимать на телефон, водитель открыл дверь и рыкнул: "Закрой рот и иди отсюда! я с тобой дальше не поеду". Женщине вернули деньги и выставили за дверь. Фото: vk.com / Типичный Екатеринбург
После того как Наталья предупредила, что будет снимать на телефон, водитель открыл дверь и рыкнул: "Закрой рот и иди отсюда! я с тобой дальше не поеду". Женщине вернули деньги и выставили за дверь. Фото: vk.com / Типичный Екатеринбург

К счастью, стрессовая ситуация не сказалась на здоровье будущей мамы. Однако Наталья решила рассказать о ней общественности и выложила записанное на телефон видео в соцсеть. Женщина уверена: ее случай, хоть и вопиющий, но не единичный, а потому необходимо бороться за порядок.

Фото: Сергей Михеев
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- На сделанное мной замечание, что такое вождение опасно и запрещено - в салоне находятся дети, кондуктор ответила: "Водитель говорит по делу. Это вам мешает?" - вспоминает Наталья.- Тогда я предупредила, что беременна, буду снимать на телефон и обращаться в органы. Ответили: "Пожалуйста".

На этом раунд вежливости закончился. Водитель резко открыл дверь, да так, что беременную ударило створкой, и рыкнул: "Закрой рот и иди отсюда! Я с тобой дальше не поеду". Женщине вернули оплаченные за проезд деньги и выставили за дверь.

Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, считает, что разговор по телефону за рулем - повальное явление. "Ни разу не встречал водителя автобуса, у которого имелась бы гарнитура. На мой взгляд, массовость нарушений - это недоработка местной ГИБДД. В таких случаях стоит привлекать к ответственности и владельцев транспортных компаний, которые набирают таких водителей. Пока по законодательству владельцы отвечают только за исправность транспортного средства, а не за квалификацию персонала".

А как у них?

Ольга Овчинникова

В Норвегии прошли масштабные проверки в автобусах. Контролеры искали пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Только за первую неделю эксперимента были выявлены 662 нарушителя, из них 370 выписали штраф. Всего проверке подверглись 14 500 пассажиров в 745 автобусах по всей стране. Статистику приводит интернет-портал "Норвегия сегодня".

Тем, кто не любит пристегиваться в транспорте, пришлось заплатить штраф в 1500 норвежских крон (около двенадцати с половиной тысяч рублей). Такие правила в скандинавском королевстве действуют с 2016 года: до этого нарушители обходились устным предупреждением.

"Проверки и выписка штрафов сами по себе не имеют для нас никакого значения, но с их помощью мы можем добиться того, что все больше и больше людей на дороге будут принимать решения в пользу безопасности - как своей, так и других пассажиров," - заявила Ингрид Хеггебе Лютнэс, глава департамента в Государственном дорожном управлении Норвегии.

Фото: МЧС России/ТАСС
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Городские автобусы в Норвегии обычно не оборудованы ремнями безопасности. В первую очередь, пристегиваться должны пассажиры пригородных и междугородных маршрутов, где нет стоячих мест.

Сайт государственного дорожного управления Норвегии заботливо напоминает, что столкновение на скорости 50 км/ч сравнимо по нанесенным пассажирам повреждениям с падением человека с высоты 10 метров, а использование ремня безопасности снижает вероятность гибели водителя и пассажира на переднем сиденье на 40-50 процентов. В то же время не пристегнутый пассажир на заднем сиденье представляет опасность для тех, кто сидит спереди.

По данным управления, 9 из 10 норвежцев знают, что в автобусах нужно пристегиваться. Несмотря на это, если в 2017 году ремнем безопасности пользовался 81 процент пассажиров, то в 2018 году их число снизилось до 74 процентов. Реже всего пристегивается молодежь в возрасте от 15 до 29 лет.

Официальные данные гласят, что с 1977 по 2017 год в автобусах только в Норвегии погиб 131 человек. В 2018 году жертв пока не было.

Особое внимание на ремни безопасности в последнее время обратили не только в Норвегии. Так, недавно канадское министерство транспорта пообещало к 1 сентября 2020 года оборудовать ремнями безопасности все автобусы в стране. До этого в Канаде, как и в большинстве стран мира, пристегиваться кроме автомобилей требовалось лишь в автобусах, которые перевозят детей. А в Германии, например, ремнями безопасности нужно пользоваться только в междугородных автобусах. В случае нарушения этого требования взрослому придется заплатить 30 евро, а если не пристегнут ребенок, то его родителям грозит штраф 60 евро. В Швейцарии любой нарушитель штрафуется на 60 швейцарских франков (примерно 4200 рублей).

Напомним, что в России использование ремней безопасности обязательно в любом транспорте, где предусмотрено их наличие. За непристегнутый ремень безопасности водителю грозит штраф 1000 рублей, пассажиру - 500 рублей.

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