Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, главбух воспользовалась служебным положением. Она отвечала за начисление и выдачу зарплаты. Первое хищение совершила в 2009 году, когда в школах района был введен электронный оборот документов. Недостатки этой системы позволили ей на протяжении пяти лет оставаться неразоблаченной.
Схема была простой: Букреева завышала сведения о своей зарплате, которые вносила в электронный реестр. Так, в июле 2009 года ее реальный заработок составил 11,9 тысячи рублей. Однако на руки она получила свыше 73,5 тысячи.
Электронные заявки школы отправляли в райотдел образования. Собственных средств у них не было. Поскольку оборот проходил в электронном виде, махинаций никто не замечал. В централизованной бухгалтерии безоглядно доверились компьютеру. К тому же не было поводов для проверок.
Учителя на задержку зарплаты не жаловались. Букреева следила за тем, чтобы все получали деньги вовремя и в полном объеме. Это отводило от нее подозрения. И постепенно аппетиты росли. Если в июне 2012 года главбух присвоила 107 тысяч рублей, то в июле 2014-го -- уже 295 тысяч. То есть такой была разница между реальной и начисленной зарплатой.
В пресс-службе облсуда пояснили, что с 2009 по 2014 год женщина присвоила более 5,4 миллиона рублей. Эту сумму признали ущербом, причиненным школе и бюджету. Узнав о возбуждении уголовного дела, Букреева скрылась от следствия. Она покинула райцентр Новосиль и около четырех лет находилась в федеральном розыске, но апреле текущего года вернулась и добровольно сдалась полиции.
По словам Татьяны Цукановой, райсуд и апелляционная инстанция согласились с мнением гособвинителя. Экс-главбуха наказали четырьмя годами лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.
Букреева обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Однако областная судебная коллегия пришла к выводу, что тяжелых жизненных обстоятельств, толкнувших бы ее на преступление, у женщины не было. Наказание признали соразмерным преступлению. Прокуратура также подала иск к осужденной о взыскании с нее в пользу бюджета всей присвоенной суммы. Рассматривать его начнут в ближайшие дни - суд ждал, когда обвинительный приговор вступит в законную силу.