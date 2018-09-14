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14.09.2018 01:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обокрала учителей

В Орловской области школьного бухгалтера осудили за хищение более пяти миллионов рублей
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7668 (205)
Орловский областной суд в апелляционной инстанции подтвердил вину бывшего главного бухгалтера Новосильской средней школы Людмилы Букреевой. Было доказано, что она на протяжении пяти лет обворовывала учреждение.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, главбух воспользовалась служебным положением. Она отвечала за начисление и выдачу зарплаты. Первое хищение совершила в 2009 году, когда в школах района был введен электронный оборот документов. Недостатки этой системы позволили ей на протяжении пяти лет оставаться неразоблаченной.

Схема была простой: Букреева завышала сведения о своей зарплате, которые вносила в электронный реестр. Так, в июле 2009 года ее реальный заработок составил 11,9 тысячи рублей. Однако на руки она получила свыше 73,5 тысячи.

Электронные заявки школы отправляли в райотдел образования. Собственных средств у них не было. Поскольку оборот проходил в электронном виде, махинаций никто не замечал. В централизованной бухгалтерии безоглядно доверились компьютеру. К тому же не было поводов для проверок.

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Учителя на задержку зарплаты не жаловались. Букреева следила за тем, чтобы все получали деньги вовремя и в полном объеме. Это отводило от нее подозрения. И постепенно аппетиты росли. Если в июне 2012 года главбух присвоила 107 тысяч рублей, то в июле 2014-го -- уже 295 тысяч. То есть такой была разница между реальной и начисленной зарплатой.

В пресс-службе облсуда пояснили, что с 2009 по 2014 год женщина присвоила более 5,4 миллиона рублей. Эту сумму признали ущербом, причиненным школе и бюджету. Узнав о возбуждении уголовного дела, Букреева скрылась от следствия. Она покинула райцентр Новосиль и около четырех лет находилась в федеральном розыске, но апреле текущего года вернулась и добровольно сдалась полиции.

По словам Татьяны Цукановой, райсуд и апелляционная инстанция согласились с мнением гособвинителя. Экс-главбуха наказали четырьмя годами лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Букреева обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Однако областная судебная коллегия пришла к выводу, что тяжелых жизненных обстоятельств, толкнувших бы ее на преступление, у женщины не было. Наказание признали соразмерным преступлению. Прокуратура также подала иск к осужденной о взыскании с нее в пользу бюджета всей присвоенной суммы. Рассматривать его начнут в ближайшие дни - суд ждал, когда обвинительный приговор вступит в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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