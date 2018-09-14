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14.09.2018 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белгороде завели дела после гибели новорожденных

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Расследование случаев гибели нескольких новорожденных в перинатальном центре Белгорода проведут в рамках нескольких уголовных дел.

Как сообщили в СУ СКР по региону, такое поручение дал заместитель руководителя управления Михаил Селюков после того, как лично встретился с семьями, потерявшими детей в учреждении.

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- Внимательно выслушав заявителей, изучив их доводы и пожелания, заместитель руководителя дал указание о возбуждении уголовных дел по фактам гибели новорожденных, даче конкретных поручений следователям и руководству следственного отдела по городу Белгород, - отметили в СУ СКР по Белгородской области. - Вопросы, возникшие у заявителей по медицинской документации и о причинах смерти их младенцев, будут в полной мере учтены при назначении комплексных экспертиз.

В управлении напомнили, что ранее по этим фактам начались проверки в отношении руководства и других должностных лиц перинатального центра. Однако в рамках расследования уголовных дел полномочия следователей станут шире, что и позволит провести максимально полный комплекс следственных действий и экспертиз и выяснить все подробности трагедий.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород
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