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14.09.2018 23:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве полиция задержала семерых стрелков из автомата

В Москве задержаны семь человек, которые открыли стрельбу из автомата на улице.

"На Марксистской улице в районе дома 5 задержаны семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова", - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Фото: Пресс-служба ЦОДД
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По информации пресс-службы столичного Главка МВД, задержанные семь человек были доставлены в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство отмечает, что полицейские прибыли на улицу Марксистская по звонку гражданина, заявившего, что он слышал хлопок в офисном здании на Марксистской улице, 5.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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