В Москве полиция задержала семерых стрелков из автомата

В Москве задержаны семь человек, которые открыли стрельбу из автомата на улице.

"На Марксистской улице в районе дома 5 задержаны семь человек, которые стреляли из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова", - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы столичного Главка МВД, задержанные семь человек были доставлены в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство отмечает, что полицейские прибыли на улицу Марксистская по звонку гражданина, заявившего, что он слышал хлопок в офисном здании на Марксистской улице, 5.