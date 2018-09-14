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14.09.2018 22:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Зеленограде юношу насмерть задавило футбольными воротами

На стадионе в Зеленограде на 18-летнего парня упали футбольные ворота. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте инцидента.

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Следователи начали проверку по факту сушившегося, сообщается на сайте СК РФ.

Несчастный случай произошел в пятницу вечером, когда молодые люди играли в футбол на стадионе. В перерыве игры один из парней повис на воротах, которые упали на него.

Следователи продолжают осматривать место происшествия. В рамках проверки будут назначены и проведены судебные экспертизы.

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