В Зеленограде юношу насмерть задавило футбольными воротами

На стадионе в Зеленограде на 18-летнего парня упали футбольные ворота. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте инцидента.

Следователи начали проверку по факту сушившегося, сообщается на сайте СК РФ.

Несчастный случай произошел в пятницу вечером, когда молодые люди играли в футбол на стадионе. В перерыве игры один из парней повис на воротах, которые упали на него.

Следователи продолжают осматривать место происшествия. В рамках проверки будут назначены и проведены судебные экспертизы.