Воронежских полицейских заподозрили в убийстве

Четверо сотрудников воронежской полиции задержаны по подозрению в убийстве 37-летнего жителя Рамонского района. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже мужчины без вести. В ходе розыска человека было возбуждено уголовное дело об убийстве. Теперь к нему добавилось дело о превышении должностных полномочий.

- Подозреваемые в совершении преступлений задержаны, решается вопрос о помещении их под стражу, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.