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14.09.2018 06:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел дважды за утро

Текст: Дина Непомнящая

Два пепловых выброса зафиксировали в пятницу утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска.

Фото: depositphotos.com
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км

Первый столб достиг высоты трех километров, второй - 4,5 километра. "Шлейфы распространились в северо-восточном направлении от вулкана", - сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что для городского населения событие опасности не представляет. Пеплопадов не было, запаха сероводорода не ощущается.

Напомним, что накануне Эбеко тоже проявлял повышенную активность. Первый пепловый выброс достиг высоты 2,5 километра, второй - 3,5 километра.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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