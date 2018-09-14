Один из двух пропавших на Камчатке рыбаков погиб

Рыбаки обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших в бухте Большая Саранная Авачинского залива в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского.

"Они вели промысел недалеко от места происшествия. Став свидетелями трагедии, сразу бросились на помощь и вели поиски самостоятельно до тех пор, пока не приехали спасатели", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Главного управления МЧС по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

Спасатели и сотрудники полиции продолжают поиски еще одного пропавшего.

Напомним, ночью в бухте перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один из них сумел выбраться на берег, двое других пропали из вида. На помощь вызвали сотрудников МЧС.