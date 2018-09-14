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14.09.2018 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один из двух пропавших на Камчатке рыбаков погиб

Текст: Дина Непомнящая

Рыбаки обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших в бухте Большая Саранная Авачинского залива в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Фото: Пресс-служба СК РФ по ХМАО (Югре)
В Югре нашли автомобиль с телами людей, пропавших два года назад

"Они вели промысел недалеко от места происшествия. Став свидетелями трагедии, сразу бросились на помощь и вели поиски самостоятельно до тех пор, пока не приехали спасатели", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Главного управления МЧС по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

Спасатели и сотрудники полиции продолжают поиски еще одного пропавшего.

Напомним, ночью в бухте перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один из них сумел выбраться на берег, двое других пропали из вида. На помощь вызвали сотрудников МЧС.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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