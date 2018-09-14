В Камчатской бухте пропали два рыбака

В бухте Большая Саранная Авачинского залива в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Один из них сумел выбраться на берег, двое других пропали из вида.

Об исчезновении товарищей мужчина сообщил в Центр управления в кризисных ситуациях. На поиски отправились спасатели и сотрудники полиции.

"Всего в операции задействованы 11 человек и три единицы техники. Для осмотра территории с воздуха будут применяться беспилотные летательные аппараты", - сообщили в Главном управлении МЧС по региону.