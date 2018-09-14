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14.09.2018 05:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Камчатской бухте пропали два рыбака

Текст: Дина Непомнящая

В бухте Большая Саранная Авачинского залива в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Один из них сумел выбраться на берег, двое других пропали из вида.

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Об исчезновении товарищей мужчина сообщил в Центр управления в кризисных ситуациях.  На поиски отправились спасатели и сотрудники полиции.

"Всего в операции задействованы 11 человек и три единицы техники. Для осмотра территории с воздуха будут применяться беспилотные летательные аппараты", - сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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