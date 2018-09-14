Кировчанин получил 14 лет колонии за убийство ветерана войны

Вынесен приговор грабителю, который убил пожилую женщину - ветерана войны. Об этом сообщили "РГ" в пятницу в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла в Кирове 7 февраля на улице Пятницкой. 45-летний местный житель задумал ограбить двух пожилых женщин, проживавших в одной квартире в соседнем с ним доме. Одной из них - ветерану Великой Отечественной войны - был 91 год. Прихватив медицинскую маску, липкую ленту и найденную возле дома деревянную ножку от табурета, злоумышленник позвонил пенсионеркам в квартиру.

Когда старшая из женщин открыла дверь, он ударил ее "дубинкой", повалил на пол и стал требовать деньги. На крик женщины выбежала ее 68-летняя соседка и попыталась оттащить мужчину. Несколько раз ударив ее ножкой от табуретки по голове и рукам, грабитель заклеил ей скотчем рот. После чего 91-летняя пенсионерка отдала ему имевшуюся в доме наличность - две тысячи рублей. Забрав деньги, мужчина убежал.

Пенсионерки вызвали медиков и сотрудников полиции. Ветерана войны с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где спустя десять дней она скончалась. Нападавший был вскоре задержан правоохранителями, в отношении него возбудили уголовные дела по части 4 статьи 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия вину мужчина признал полностью. Октябрьский суд Кирова приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.