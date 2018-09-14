Новости

Инвестиционные соглашения на $100 млн подписаны на бизнес-форуме в Гродно 14:35
"Джесси Пинкман" из "Во все тяжкие" появится в "Мире Дикого Запада" 14:34
Читинцев задержали на прогулке со стволом боевого гранатомета 14:32
Самый популярный автомобиль Европы вновь продается в России 14:25
Медведев и Румас обсудили вопросы сотрудничества России и Беларуси 14:24
Видео: Яркие краски цветочной выставки на ВДНХ 14:21
В Петербурге на мать завели дело о доведении ребенка до истощения 14:20
Киев согласовал с ЕС программу помощи Украине в размере 1 млрд евро 14:18
Суд арестовал новую фигурантку дела о пожаре в "Зимней вишне" 14:15
На Урале в здании суда задержали мужчину с самодельным револьвером 14:11
Новый адрес Rado 14:10
Кировчанин получил 14 лет колонии за убийство ветерана войны 14:08
Суд Англии удовлетворил апелляцию Киева по делу о долге перед РФ 14:05
Дни культуры Москвы пройдут в городах Италии 14:05
Воронежских полицейских заподозрили в убийстве 13:59
В России появится народный рейтинг автостраховщиков 13:57
Банки Кипра разрешили россиянам вывести деньги с замороженных счетов 13:52
Под Брянском задержан иностранец с самодельным паспортом 13:50
Путин приветствовал участников рыбного форума в Петербурге 13:48
Губернатор Подмосковья рассказал, как будет формировать правительство 13:44
Российский УАЗ вернется в Западную Европу 13:41
Посольство РФ по статье о слежке за швейцарской лабораторией: Абсурд 13:36
ЦБ РФ назвал курсы доллара и евро на выходные 13:30
Суд в Греции постановил выдать задержанного Винника России 13:12
Звезда "Форреста Гампа" рассказала, как в детстве ее домогался отчим 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
14.09.2018 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кировчанин получил 14 лет колонии за убийство ветерана войны

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Вынесен приговор грабителю, который убил пожилую женщину - ветерана войны. Об этом сообщили "РГ" в пятницу в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла в Кирове 7 февраля на улице Пятницкой. 45-летний местный житель задумал ограбить двух пожилых женщин, проживавших в одной квартире в соседнем с ним доме. Одной из них - ветерану Великой Отечественной войны - был 91 год. Прихватив медицинскую маску, липкую ленту и найденную возле дома деревянную ножку от табурета, злоумышленник позвонил пенсионеркам в квартиру.

Новгородца осудили за двойное убийство пенсионеров

Когда старшая из женщин открыла дверь, он ударил ее "дубинкой", повалил на пол и стал требовать деньги. На крик женщины выбежала ее 68-летняя соседка и попыталась оттащить мужчину. Несколько раз ударив ее ножкой от табуретки по голове и рукам, грабитель заклеил ей скотчем рот. После чего 91-летняя пенсионерка отдала ему имевшуюся в доме наличность - две тысячи рублей. Забрав деньги, мужчина убежал.

Пенсионерки вызвали медиков и сотрудников полиции. Ветерана войны с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где спустя десять дней она скончалась. Нападавший был вскоре задержан правоохранителями, в отношении него возбудили уголовные дела по части 4 статьи 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия вину мужчина признал полностью. Октябрьский суд Кирова приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали заявление Климкина о воде оправданием фашизма
Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара
В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО
Компания SpaceX выбрала первого туриста для полета на Луну
На обшивке "Союза" обнаружили новые следы от сверла