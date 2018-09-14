Нижегородский вице-губернатор Александр Байер отправлен в отставку

Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял отставку Александра Байера с поста и.о. заместителя губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отмечается, это было "обоюдное решение" сторон. Примечательно, что буквально за несколько часов до этого региональное СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, которое якобы было допущено ОАО "Нижегородский водоканал". Байер возглавлял коммунальное предприятие в 2011 - 2014 годах, пока не перешел на работу в правительство региона на пост министра ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

По версии следствия, водоканал подал налоговую декларацию, "содержащую заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате налога на добавленную стоимость", в результате чего бюджет якобы недополучил свыше 65,8 миллиона рублей. Конкретные подозреваемые не называются, пока речь идет о "лице из числа руководства ОАО "Нижегородский водоканал".

В пресс-службе предприятия "РГ" сообщили, что вопросы у следователей возникли по налоговой отчетности за 2013 год.

- Ежегодно предприятие проходит необходимые налоговые проверки. По их результатам, в том числе по итогам 2013 года, нарушений в налоговой отчетности выявлено не было. В настоящее время для подтверждения законной деятельности предприятия Нижегородский водоканал оказывает максимальное содействие следствию, для рассмотрения представлены все необходимые документы, - уточнили в пресс-службе.